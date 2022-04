Afrique des Grands Lacs: une nouvelle guerre régionale couve au Nord-Kivu

Une nouvelle guerre était-elle sur le point d’éclater au Nord-Kivu, avec une menace d’embrasement de toute la région ? Après le déclenchement des hostilités le 28 mars dernier, on a pu le craindre car, en dépit de l’état de siège, l’armée congolaise, une fois de plus, accusa des défaillances qui menèrent à un changement de commandement face à des éléments rebelles du M23. Ces derniers furent accusés d’avoir abattu un avion de la Monusco qui opérait un vol de reconnaissance au-dessus des forces en présence et huit Casques bleus y trouvèrent la mort. Même si les rebelles viennent de proclamer un cessez-le-feu provisoire, bien des questions demeurent.