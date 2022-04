Le vrai ou faux: Vandenbroucke tient son plan ambitieux pour la qualité de l’air

Il y a un tout juste un an, Nathan Clumeck (ULB), Marius Gilbert (ULB) et Leïla Belkhir (UCL) publiaient dans Le Soir une carte blanche appelant à la mise en place d’un label « Covid Safe », s’agissant de normes de qualité de l’air permettant de diminuer au maximum le risque d’inhaler les particules de virus expirées par d’autres personnes, et donc les risques de contamination. Sachant que le Belge passe 85 % de son temps dans des lieux clos, il y avait urgence.