Crise de l’énergie: ne répétons pas les erreurs des années 70

La situation actuelle, caractérisée par une explosion des prix de l’énergie et des matières premières, nous ramène une cinquantaine d’années en arrière, à cette funeste décennie des chocs pétroliers qui a eu des conséquences durables sur l’économie belge. Les signataires de cette carte blanche rappellent les erreurs de politique économique commises à l’époque, que l’on corrigea ensuite par des mesures d’austérité tant budgétaire que salariale dans les années 80 et 90 – et auxquelles ils ont été associés en qualité de chefs de cabinet ou chefs de cabinet adjoints des principaux Premiers ministres et ministres sociaux-chrétiens de l’époque – Wim Coumans chez Wilfried Martens (Premier), Henry Bogaert et Etienne de Callatay chez Jean-Luc Dehaene (Premier), Baudoin Meunier et Olivier Lefebvre chez Philippe Maystadt (Finances) – ou au Fonds monétaire international (FMI), s’agissant de Luc Leruth.

Lors des chocs pétroliers des années 70, la Belgique a été l’un des pays européens qui ont le plus mal résisté à leurs conséquences économiques et sociales. Ceci avait amené notre pays à dévaluer le Franc Belge en 1982 et à adopter de sévères mesures d’accompagnement : austérité budgétaire et blocage des salaires.

Des erreurs historiques de politiques économiques avaient été commises à l’époque et nous avaient conduits dans le mur. Ne les répétons pas aujourd’hui d’autant que, ne disposant plus de la possibilité d’une dévaluation, les correctifs nécessaires seraient encore plus douloureux.

Les chocs pétroliers de l’époque, tout comme ceux d’aujourd’hui sur les prix de l’énergie et autres matières importées (notamment alimentaires), constituent un appauvrissement collectif significatif, qu’il vaut mieux répartir, certes équitablement, mais sur un plus grand nombre afin de ne pas compromettre notre capacité de productions et nos emplois.