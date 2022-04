Etude d’incidences plutôt favorable à prolonger Liege Airport jusqu’en 2043

L’enquête publique sur le renouvellement du permis d’exploiter de Liege Airport est en cours. Pour toutes celles et tous ceux qui veulent en savoir plus, l’étude d’incidences sur l’environnement est accessible sur notre site internet via ce lien… » C’est ainsi que, fin de la semaine dernière, l’aéroport de Liège a annoncé sur son profil Facebook la publication de l’enquête publique qui doit analyser les potentielles nuisances liées à la prolongation (et donc au développement) de l’aéroport pour 20 années supplémentaires. Le permis actuel arrive à échéance dans à peine neuf mois, le 2 janvier 2023. C’est, notamment, sur base des résultats de cette étude d’incidences que le renouvellement du permis sera autorisé par les autorités wallonnes.