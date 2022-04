Kinder Surprise, Mini Eggs, Schoko Bons… l’Afsca rappelle plusieurs produits

L’Afsca demande de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés. Ils ont été rappelés pour cause de salmonelle.

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) rappelle lundi auprès des consommateurs plusieurs produits chocolatés de la marque Ferrero en raison de la présence de la bactérie salmonelle. Les produits en question ont été fabriqués dans l’usine Ferrero d’Arlon.

Il s’agit des Kinder Surprise 20g et 3x20g avec une date de durabilité minimale (DDM) comprise entre le 11/07/22 et le 7/10/22 ; des Kinder Surprise Maxi avec une DDM comprise entre le 10/08/22 et le 10/09/22 ; des Schoko Bons avec une DDM comprise entre le 10/08/22 et le 10/09/22 et des Kinder Mini Eggs avec une DDM comprise entre le 10/08/22 et le 10/09/22.