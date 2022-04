Carlos Alcaraz sur les traces du Big 3

En remportant son premier Masters 1000 à 18 ans, le nouveau phénomène du tennis espagnol marque définitivement les esprits. Son tennis, sa gestion des événements et son évolution vertigineuse ne trompent pas : c’est de la graine de grand champion…

Pendant que Rafael Nadal (35 ans) et Roger Federer (40) sont à l’infirmerie et que Novak Djokovic (34) continue de bouder le vaccin anti-coronavirus, la relève du fameux « Big 3 » continue de se construire, et plutôt bien.

Dernièrement, on s’est émerveillé de la constance de Daniil Medvedev, nouveau nº1 mondial durant 3 semaines à 26 ans, et de l’émergence au top de Sascha Zverev, champion olympique à 24 ans, ou de Stefanos Tsitsipas qui a fait trembler Novak Djokovic en finale de Roland-Garros à 23 ans. Mais à Miami, c’est un autre calibre qui s’est révélé. Un jeune « pistolero », fait d’un métal rare, qui pointe inévitablement en direction d’une comparaison avec les trois extra-terrestres du tennis mondial.