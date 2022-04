Les forces russes préparent une attaque «massive» dans l’est du pays, d’après les autorités locales

« Les bombardements sont de plus en plus denses. Cette nuit, il y a eu une tentative de percée à Roubijné (non loin de Lougansk, ndlr), nos défenseurs l’ont repoussée, ont mis hors d’état de nuire plusieurs chars, il y avait des dizaines de cadavres » de soldats russes, a poursuivi M. Gaïdaï.

« Hier, malheureusement, dans l’explosion d’une mine ou d’un obus d’artillerie, deux bénévoles sont morts » et « une église a été bombardée », « deux prêtres ont été blessés », a-t-il ajouté, sans fournir d’autres détails à ce sujet.

Le gouverneur a en conséquence appelé les habitants de la région à partir.

« N’hésitez pas, s’il vous plaît. Aujourd’hui, mille personnes ont été évacuées. S’il vous plaît, n’attendez pas que vos maisons soient bombardées », a-t-il exhorté dans son message.

Les autorités ukrainiennes ont estimé samedi que les forces russes se retiraient de régions du nord de l’Ukraine, notamment autour de Kiev, pour se redéployer vers l’est et le sud de ce pays.