Guerre en Ukraine: les Vingt-Sept veulent de nouvelles sanctions mais butent sur l’énergie

Ce qui vient de se passer à Boutcha impose un nouveau train de sanctions et des mesures très claires. » Emmanuel Macron a donné le ton européen, lundi au micro de France Inter. Nombre de ministres et chefs de gouvernement des Vingt-Sept se sont exprimés dans le même sens, ces dernières heures. « Il faut accélérer le cinquième paquet de sanctions », appuie, pour la Belgique, Vincent Van Peteghem (Finances, CD&V). « Accélérer », car en réalité les mesures sont déjà sur la table. Dans la foulée du Sommet européen des 24 et 25 mars, la Commission avait en effet été chargée, non seulement de remédier aux brèches et failles des premiers paquets de sanctions, mais aussi de préparer le suivant, afin qu’il puisse être dégainé au prochain signe d’escalade russe (la menace d’armes chimiques était alors dans tous les esprits).