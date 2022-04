Standard: les nouveaux propriétaires, 777 Partners, ont réglé le dossier de la licence

Josh Wander et la délégation de 777 Partners ont rencontré ce lundi les principaux responsables des services du Standard. Ils ont aussi avalisé tous les éléments qui devraient permettre au club liégeois d’obtenir sa licence pour la saison prochaine.

Présents dimanche à Sclessin, où ils ont assisté à la rencontre entre le Standard et l’Union Saint-Gilloise, les dirigeants du fonds d’investissement américain 777 Partners, emmenés par Josh Wander et Andres Blazquez, ont profité de leur court séjour dans la Cité ardente pour, comme prévu, s’entretenir dans le courant de la matinée avec les responsables de plusieurs départements du club liégeois. En guise de première prise de contact, mais aussi pour donner quelques directives quant au travail à effectuer avant la reprise officielle du matricule 16.

Mais la raison première de leur passage à Liège était bien entendu liée au dossier de la licence, pour lequel le Standard avait reçu à la mi-mars un avis favorable mais conditionné à quelques éléments et garanties, financières et autres, à fournir par le nouveau propriétaire afin d’assurer la continuité du club jusqu’au 30 juin 2023. Dont la signature d’un « Share purchase agreement » (le contrat de vente qui définit les termes du transfert de propriété des actions lors de la cession d’une société) par toutes les parties, le dépôt des documents utiles quant à la transparence de la nouvelle structure et la garantie de procéder une augmentation de capital d’au moins 15 millions d’euros, dont un minimum de 5 millions dans l’immédiat. C’est que la « deadline » intervient ce mardi pour la rentrée du dossier actualisé à la Commission de licences, dont la décision, positive, est attendue pour le 13 avril.