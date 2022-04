Une molécule porteuse d’espoir contre le cancer du cerveau et les AVC

Percer les mystères du cerveau et de ses dysfonctionnements. Tels sont les objectifs que se sont fixés les chercheurs du Neuroscience Institute de l’ULB, un laboratoire spécialisé dans l’étude des vaisseaux sanguins cérébraux et leur dégénérescence. « Une part importante de notre recherche se concentre sur la barrière hémato-encéphalique », explique le professeur de biologie moléculaire Benoît Vanhollebeke, à la tête du laboratoire universitaire. « Ce sont des caractéristiques spécifiques des vaisseaux sanguins cérébraux qui leur permettent de contrôler de façon très stricte l’entrée dans le cerveau des composés qui circulent dans le sang, notamment ceux qui sont toxiques pour celui-ci. Le problème est que ces vaisseaux cérébraux sont très fragiles, et on se rend compte que beaucoup de pathologies cérébrales sont liées à un dysfonctionnement de ces vaisseaux cérébraux.