Le double jeu du «cheikh bruxellois» Bassam Ayachi, en procès à Paris

Ce vieux routier de l’islamisme est jugé jusqu’à jeudi pour « association de malfaiteurs terroriste ». Il se défend. Sa présence auprès de groupes djihadistes en Syrie ? C’était pour mieux renseigner les services extérieurs français et la Sûreté de l’Etat.

Bassam Ayachi, un Franco-Syrien de 75 ans, longtemps actif dans les milieux islamistes bruxellois, est en procès dès ce mardi et jusqu’à jeudi, à Paris. Il est jugé devant le tribunal correctionnel pour « association de malfaiteurs terroriste », soupçonné d’avoir évolué au sein de groupes djihadistes en Syrie, dans la région d’Idlib (ouest), entre 2014 et 2018. L’imam s’en défend avec un argument renversant : cette proximité apparente avec les groupes extrémistes servait, dit-il, à rencarder les services français et belge sur les combattants terroristes.

Bassam Ayachi n’est pas le perdreau de l’année. Né en Syrie, marié à une Française, il débarque en Belgique dans les années 1990, en provenance du sud de la France. Il importe avec lui sa vision ultra-conservatrice de l’islam, ses prêches enflammés font sa renommée dans l’ouest de Bruxelles. Il est bien vite repéré par les services antiterroristes.