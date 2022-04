Oguchi Onyewu: «Revenir un jour au Standard, ce serait chouette»

CEO de Virton où il apprend son nouveau métier de dirigeant, Oguchi Onyewu évoque la situation du Standard, où il a évolué durant trois ans et demi, et l’arrivée à Sclessin du fonds américain 777 Partners.

Beaucoup se reconvertissent comme entraîneurs ou comme agents. Oguchi Onyewu, lui, a choisi une autre voie, nettement moins traditionnelle mais qui semble parfaitement taillée pour ses larges épaules, celle de dirigeant de football. « De businessman », comme il le dit avec un large sourire, au moment d’évoquer sa nouvelle carrière. CEO de Virton depuis la fin du mois d’août 2021, l’ancien défenseur du Standard, qui possède trois nationalités (américaine, belge et nigériane) et parle parfaitement trois langues (anglais, français et espagnol) siège aussi au « Board of directors » de l’US Soccer, le Conseil d’administration de la fédération américaine de football. Avant l’arrivée des nouveaux propriétaires américains de 777 Partners à Sclessin, sa lecture des événements et sa vision des choses n’étaient pas dénuées d’intérêt.