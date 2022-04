Guerre en Ukraine: dans Trostianets libérée, entre soulagement et sidération

Au beau milieu de l’allée de la 40è-Armée, juste en face de la gare de Trostianets, il ne reste plus qu’un seul char intact. Juché sur un piédestal, le blindé épargné date de la Seconde Guerre mondiale, et, ironie de l’histoire, il rend hommage à l’une des unités emblématique de l’Union soviétique, qui occupa l’Afghanistan dans les années 1980. Tout autour, dans un rayon de 360 degrés : plus rien, tout est à terre, pulvérisé. Le goudron n’est plus qu’un souvenir et la terre est retournée. Des carcasses démantibulées de blindés et d’obusiers automoteurs de type MSTA-S jonchent l’esplanade, où des caisses de munitions non utilisées, dont des missiles Grad, restent dangereusement à l’air libre.