Kevin De Bruyne cherche encore la cerise sur le gâteau

La force de l’habitude atténue parfois la perception de l’exceptionnel. Avec Kevin De Bruyne, les supporters de Manchester City ont pris la mesure de l’excellence. « Dans ses meilleurs moments, la précision de ses coups excède celle d’un Tiger Woods au sommet de son art », s’extasiait un journaliste du Times la saison passée après une de ses prestations en Ligue des champions. « Seule une intervention divine peut le faire tomber de son piédestal. »

Ancien joueur de Manchester… United et consultant avisé en Grande-Bretagne, Gary Neville souligne la classe immense du Diable rouge. « J’ai joué avec un fantastique centreur et un passeur ultra-précis : David Beckham. Kevin De Bruyne me fait beaucoup penser à lui. Il possède la qualité et la précision pour cibler une personne. »