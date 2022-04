Guerre en Ukraine: des images satellite de Boutcha révèlent le mensonge des Russes

La Russie a affirmé que ces images étaient un « canular » et a demandé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU sur ce qu’elle appelle « les provocations des radicaux ukrainiens ».

Une analyse des vidéos et des images satellite, réalisée par le New York Times montre de nombreux civils tués il y a plus de trois semaines, lorsque l’armée russe contrôlait encore la ville. Une vidéo filmée le 2 avril montrait des corps le long d’une rue à Boutcha : la rue Yablonska. Les images satellite montrent qu’au moins 11 des corps se trouvaient là depuis le 11 mars.

Le New York Times a en effet analysé les images satellite avant et après le contrôle russe de la ville. Ils ont pu constater la présence de corps humains sur les images, aux endroits précis où ils ont été retrouvés après que les forces ukrainiennes ont repris Boutcha. Une analyse plus approfondie montre que les corps sont restés dans ces positions pendant plus de trois semaines.