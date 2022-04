Thibaut Courtois rêve de remporter la Ligue des champions: «Le plus grand trophée au niveau des clubs»

En préambule des quarts de finale entre le Real Madrid et Chelsea, son ancien club, le portier des Diables rouges a préfacé la rencontre. « J’ai décroché beaucoup de trophées, mais la Ligue des champions est le plus grand au niveau des clubs et je ne l’ai pas encore gagné. Bien entendu, ce serait très spécial pour moi de la gagner avant de prendre ma retraite. Il reste encore du temps. Je vais continuer à chasser mes rêves et la Ligue des champions en fait partie. Le voyage continue », a dit Courtois.

Le Real Madrid se rendra mercredi à Londres pour y défier les Blues de Thomas Tuchel. « J’espère avoir un retour heureux à Stamford Bridge », a lancé Courtois, qui a porté les couleurs de Chelsea entre 2014 et 2018. « Nous sommes maintenant adversaires. Ils veulent gagner et moi aussi. Je ne demande donc aucune ovation. J’espère qu’on ne me sifflera pas, mais on ne sait jamais. Je suis prêt pour tout et nous verrons comment cela va se passer. Je serais heureux d’y revenir avec des supporters puisque l’an passé le stade était vide. »