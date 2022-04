La semaine de quatre jours, une opportunité politique à ne pas dénigrer

Dans les prochaines heures, les prochains jours, il y aura bien une voix pour critiquer et dénoncer l’idée saugrenue, dépensière voire populiste de vouloir proposer à des travailleurs du secteur public de prester quatre jours d’horaires normaux et d’être rémunérés pour cinq. Soit une semaine de 30 heures de labeur payées comme si 37 h 30 avaient été accomplies. Car la Wallonie et, plus timidement, Bruxelles se lancent désormais dans l’expérience de la réduction du temps de travail. Certains qualifieront cela d’aventure, d’utopie. Et pourtant, il existe des raisons sinon de s’en réjouir, d’au moins y voir une initiative intéressante.