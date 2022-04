Guerre en Ukraine: Vladimir Poutine prend de nouvelles sanctions contre certains pays européens

Concrètement, les accords qui permettaient aux représentants et aux journalistes des États membres de l’Union européenne, de la Norvège, du Danemark, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein d’obtenir un visa relativement rapidement et facilement sont suspendus. Ce processus sera désormais plus long.

En outre, Vladimir Poutine a également chargé son ministre des affaires étrangères de refuser l’entrée sur le territoire russe aux étrangers qui ont commis des actes « hostiles » à l’encontre de la Russie.