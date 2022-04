Marc Coucke investit dans l'entreprise gantoise de logiciels Itineris

Itineris - qui a été fondée en 2003 - fournit des logiciels permettant aux entreprises du secteur de l'eau et de l'énergie de gérer, entre autres, le relevé des compteurs et la facturation.

Grâce à cet investissement, la société gantoise entend poursuivre sa croissance en Europe et aux États-Unis. "Depuis que nous avons lancé avec succès notre solution logicielle UMAX à la compagnie des eaux de New York en novembre 2021, nous avons constaté que d'autres compagnies américaines semblaient intéressées de travailler avec nous", se réjouit Edgard Vermeersch, fondateur et CEO d'Itineris, dans un communiqué de presse. "Au premier trimestre, nous avons à nouveau 'gagné' deux villes importantes. Le potentiel du marché américain est énorme et nous sommes désireux de l'exploiter au maximum".