Guerre en Ukraine: Borodianka dévastée, le nombre de victimes pourrait être plus élevé qu’à Boutcha, selon Zelensky

Rien n’est à sa place. Certaines maisons n’existent tout simplement plus. La retraite russe de la semaine dernière a laissé des traces de la bataille menée pour garder la main sur Borodianka. L’AFP n’a vu aucun cadavre lors de ce court voyage à Borodianka mais les habitants affirment que plusieurs de leurs voisins ont été tués ici.

« Je sais que cinq civils ont été tués », affirme Rafik Azimov, 58 ans. « Mais nous ne savons pas combien d’autres sont abandonnés dans les sous-sols des bâtiments après les bombardements ». « Personne n’a encore tenté de les faire sortir, donc on ne sait pas », ajoute-t-il.

À lire aussi Guerre en Ukraine: l’horreur et la désolation dans les rues de Boutcha

Même scénario qu’à Boutcha ?

Dans la ville de Boutcha, l’AFP a vu samedi une vingtaine de cadavres gisant sur le sol d’une seule et même rue. Bien que le bilan humain ne soit pour l’heure pas encore défini à Borodianka, la destruction est là, à perte de vue.

Les fenêtres sont brisées, et les vestiges d’une vie autrefois vécue dans le huis clos des appartements sont désormais dispersés dans la rue : un réfrigérateur couvert d’aimants, un tapis oriental marron accroché à un mur, un bloc de couteaux de cuisine étrangement intact.

Selon le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui s’est rendu à Boutcha lundi soir, le nombre de victimes civiles pourraient être plus élevés encore dans les villes aux alentours de Boutcha, a indiqué The Guardian. Selon les autorités ukrainiennes, la ville de Borodianka serait la plus touchée dans la région de Kiev.