Un jeune joueur de tennis français craque complètement: juste après avoir perdu, il serre la main de son adversaire… et le frappe au visage (vidéo)

Voilà une scène dont le monde du tennis se serait bien passé, et qui pourrait avoir de lourdes répercussions sur la suite de la carrière d’un grand espoir français…

Le nom de Michael Kouame ne vous dit certainement rien, mais il est l’un des grands espoirs du tennis français. Du moins, il l’était, car son récent pétage de plombs pourrait bien avoir de terribles conséquences pour la suite de sa très jeune carrière.

Repéré fort jeune et recruté par la « All-In Academy », le centre de formation de Jo-Wilfried Tsonga, le natif de Sarcelles semblait avoir un avenir tout tracé. Mais il ne suffit pas d’avoir du talent pour réussir au plus haut niveau, le mental est également extrêmement important. Et il semble qu’à ce niveau-là, l’adolescent de 15 ans ait encore pas mal de travail…