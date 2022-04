Orange augmentera certains prix à partir du 1er juin

Concernant les abonnements mobiles, le tarif mensuel de Go Light passera de 10 à 11 euros, de 20 à 21 euros pour Go Plus, de 30 à 32 euros pour Go Intense et de 40 à 43 euros pour Go Extreme. Ces hausses de tarifs s'accompagneront néanmoins d'une quantité de data plus importante (de 0,5 à 10 GB selon l'abonnement).

Les clients multi-cartes (à partir de 2 cartes Go Intense et/ou Go Extreme) ainsi que les clients Love (qui ont un abonnement à l'internet fixe) bénéficieront par contre d'une réduction de 1 euro sur leurs abonnements mobiles. Les clients Love Go Light (10 euros par mois) et Go Plus (16 euros) paieront donc le même montant qu'actuellement, tandis que le prix augmentera pour les clients Love Go Intense (de 21 à 22 euros) et Go Extreme (de 31 à 33 euros).