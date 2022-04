Brabant wallon: une ferme d’exception à 1.500.000 euros (photos)

Cette ferme des XVIIIe et XIXe siècles fait partie intégrante de l’histoire et du patrimoine de Bousval. Elle a connu différentes vies et est actuellement affectée au logement. Elle dispose d’un corps de logis qui a été restauré avec beaucoup de soin et à l’aide de nombreux éléments de caractère. En plus de cette habitation, la ferme offre encore un énorme potentiel d’aménagement grâce aux nombreuses dépendances organisées autour de sa cour. Il s’agit d’un bien coup de cœur et qui peut se prêter à différents projets : logements multiples, artisanat, activité professionnelle, horeca…

Situation

La ferme surplombe une des routes principales de Bousval. Sa cour intérieure lui offre un environnement calme et à l’abri des regards. Le village offre plusieurs facilités rapidement accessibles à pied, comme des petits commerces, des écoles, des arrêts de bus, etc. On trouve davantage de services et de magasins à quelques minutes en voiture, notamment dans les villes de Genappe, Waterloo, Nivelles ou Ottignies qui sont toutes accessibles en maximum 15 minutes. L’accès à la N25 est situé à 2 minutes à peine, et il faut compter 10 minutes environ pour rejoindre la gare d’Ottignies ou l’autoroute E411.

2

Etat général

Les différents bâtiments de la ferme datent des XVIIIe et XIXe siècles et font partie intégrante de l’histoire du village. Ils ont connu différentes affectations au fil des siècles et ont été régulièrement entretenus par leurs actuels propriétaires depuis la fin des années 1980. Le corps de logis peut encore être amélioré au niveau énergétique, mais il est parfaitement habitable et a été aménagé avec grand soin. Il renferme beaucoup d’éléments de caractère comme des tommettes, des parquets et escaliers en chêne, d’anciennes cheminées et de nombreux objets qui ont soit été préservés, soit récupérés et restaurés. Les dépendances de la ferme ne sont quant à elles pas aménagées, mais leurs structures ont été entretenues et elles offrent un énorme potentiel.

3

Disposition

La ferme est organisée autour d’une grande cour pavée et se compose de deux granges, de diverses étables, écuries et remises sur plusieurs niveaux, ou encore d’un corps de logis. Au rez de ce dernier, on retrouve un salon et une salle à manger avec feux ouverts, une cuisine équipée dans un style d’époque, une arrière-cuisine et une pièce aménagée en bar. Deux escaliers mènent au premier étage qui se compose d’une salle de bain complète et de quatre chambres de différentes tailles. Le deuxième et dernier étage permet d’aménager deux chambres supplémentaires et une salle de bain. Le corps de logis peut aisément être divisé en deux habitations ou complété par des aménagements dans les annexes. La ferme comporte aussi un jardin d’environ 60 ares qui l’encadre sur trois côtés.

4

Prix

La propriété est affichée à 1.500.000 euros. Son corps de logis peut directement être occupé, mais il faudra prévoir un budget supplémentaire pour aménager les nombreuses dépendances, qui offrent un vaste potentiel et de très nombreuses possibilités d’aménagements (logements multiples, profession libérale, artisanat…).

Surface habitable : logis 340 m2 + nombreuses annexes

Chambres : 4

Salles d’eau : 1

WC : 3

Cave : oui

Jardin : oui (+/- 60 ares)

Etat : habitable

Garage : oui

PEB : E