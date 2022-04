Guerre en Ukraine: Zelensky doit s’exprimer à l’ONU, les combats continuent à l’est Après avoir constaté le « massacre » de Boutcha, le président ukrainien interviendra devant le Conseil de sécurité de l’ONU. La Russie rejette « catégoriquement » toutes les accusations liées à la découverte d’un grand nombre de cadavres de civils à Boutcha.

Volodymyr Zelensky s’exprimera ce mardi au Conseil de sécurité de l’ONU. - MAXPPP.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s’exprimer mardi devant le Conseil de sécurité de l’ONU, après la découverte de massacres imputés aux forces russes près de Kiev, et notamment à Boutcha où il s’est rendu lundi.

Le dirigeant, qui a dénoncé des « crimes de guerre » et un « génocide » après la mise à jour de dizaines de cadavres portant des vêtements civils à Boutcha et dans d’autres localités près de la capitale ukrainienne, interviendra devant le Conseil de sécurité pour la première fois depuis l’invasion de son pays par la Russie, a indiqué le Royaume-Uni qui préside actuellement cette instance des Nations unies.

Interrogée, la mission n’a pas été en mesure de dire à ce stade si cette intervention par liaison vidéo, inédite à une réunion de l’ONU à New York depuis l’invasion russe du 24 février de l’Ukraine, serait en direct ou enregistrée à l’avance.

Plus tôt lundi, portant un gilet pare-balles, Volodymyr Zelensky s’était rendu à Boutcha où 410 cadavres ont été retrouvés dans cette petite localité située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Kiev, après le retrait des forces russes.

« Vous êtes ici et vous pouvez voir ce qui s’est passé. Nous savons que des milliers de personnes ont été tuées et torturées, ont eu des membres déchirés, des femmes ont été violées et des enfants tués », a-t-il déclaré lors d’un point de presse improvisé, après avoir fait quelques mètres dans une rue du centre-ville, jonchée de carcasses déchiquetées de véhicules de transports de troupes et de blindés russes, au milieu de maisons détruites.

La Russie a nié toute responsabilité, assurant lundi qu’elle allait présenter des « documents » montrant, selon elle, la « vraie nature » des événements intervenus à Boutcha.

Bombardements sur Kramatorsk

Plusieurs bombardements ont touché dans la nuit de lundi à mardi Kramatorsk, grande ville contrôlée par Kiev dans l’est de l’Ukraine sous la menace d’une offensive des troupes russes. Selon un journaliste de l’AFP, ces tirs, probablement de missiles ou de roquettes longue portée, ont notamment détruit une école du centre-ville, voisine d’un bâtiment de la police, vers 03H00 heure locale.

Au petit matin, un cratère fumant d’une dizaine de mètres de diamètre était visible dans la cour de l’école, en partie effondrée. De nombreuses vitres ont été soufflées à la ronde mais des habitants du quartier ne faisaient état d’aucune victime, l’école étant apparemment vide. Aucun bilan officiel n’a été communiqué.

Depuis que la Russie a retiré ses troupes des régions de Kiev et du centre-nord du pays et annoncé vouloir « concentrer ses efforts sur la libération du Donbass », cet historique bassin minier de l’Ukraine vit dans l’angoisse d’une offensive russe majeure. Des milliers d’habitants ont fui la ville ces derniers jours par peur de cet encerclement.

Borodianka dévastée, le nombre de victimes pourrait être plus élevé qu’à Boutcha

La ville de Borodianka, méconnaissable, est comme éventrée. Les bâtiments, détruits, ont répandu leur contenu, principalement des vêtements, sur les cimes des arbres. La longue route traversant la modeste ville, située à 50 kilomètres au nord-ouest de Kiev, est bordée de ravages.

Un immeuble au trou béant rappelle les explosions qui sont passées par là, de même que ce matelas carbonisé, qui pend à l’air libre. Un tank calciné est garé dans les entrailles d’un bâtiment dévasté. Des jouets d’enfants sont éparpillés partout dans la rue, trop nombreux pour être comptés.

Selon le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui s’est rendu à Boutcha lundi soir, le nombre de victimes civiles pourraient être plus élevés encore dans les villes aux alentours de Boutcha, a indiqué The Guardian. Selon les autorités ukrainiennes, la ville de Borodianka serait la plus touchée dans la région de Kiev. Cette ville se situe à 50 kilomètres au nord-ouest de Kiev et à 23 kilomètres à l’ouest de Boutcha.

Les troupes ukrainiennes reprennent un « territoire important » dans le nord

Les forces ukrainiennes ont repris un « territoire important » aux troupes russes dans le nord du pays, affirme le ministère britannique de la Défense dans son dernier rapport sur la guerre en Ukraine.

« Dans certaines des régions reconquises, les combats vont probablement se poursuivre à un faible niveau, mais comme le reste des forces russes se retire, leur intensité va baisser sensiblement cette semaine », est-il indiqué dans le rapport.

Le ministère a ajouté que les soldats russes devront probablement être « rééquipés et récupérés » avant de pouvoir être redéployés pour des opérations dans l’est du pays.

Nouvelles sanctions occidentales « cette semaine »

Les Etats-Unis et leurs alliés veulent annoncer « cette semaine » de nouvelles sanctions économiques contre la Russie, tandis que l’Ukraine recevra plus d’assistance militaire, a annoncé lundi le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

Ce mardi, les Etats-Unis ont annoncé que la Russie ne pourra plus payer sa dette nationale à partir de comptes en dollars détenus dans des institutions financières américaines. Cette mesure implique un repositionnement de la Russie, qui devra choisir entre trois options moins intéressantes, annonce un porte-parole du ministère : payer sa dette grâce aux dollars qu’elle possède encore en réserve sur son territoire, dépenser immédiatement les nouveaux revenus ou se placer en défaut de paiement. Autant d’options destinées à affaiblir l’économie russe.

L’Union européenne discute de son côté en « urgence » de nouvelles sanctions contre Moscou, réclamées notamment par la France et l’Allemagne, a indiqué le haut représentant de l’UE Josep Borrell.

Le président français Emmanuel Macron a évoqué des sanctions individuelles et des mesures sur « le charbon et le pétrole ». L’Allemagne et l’Autriche ont exclu des sanctions contre le secteur gazier russe.

Vers une suspension de la Russie du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU ?

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont réclamé lundi la « suspension » de la Russie du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, en réponse « aux images de Boutcha », ville ukrainienne où ont été retrouvés de nombreux cadavres après le départ des forces russes.

« Nous ne pouvons pas laisser un Etat membre qui est en train de saper tous les principes qui nous tiennent à cœur participer au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU », a tweeté l’ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield.

Elle s’est adressée aux 140 pays sur les 193 que compte l’ONU qui ont « déjà voté pour condamner » l’invasion russe de l’Ukraine dans une résolution de l’Assemblée générale : « Les images de Boutcha et la dévastation à travers l’Ukraine nous imposent à présent de passer de la parole aux actes. »