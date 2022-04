Une légende de Manchester United invite Cristiano Ronaldo et Paul Pogba à faire leurs valises: «Il vaudrait mieux qu’il passe à autre chose…»

Invité dans une émission de Sky Sports, une légende de Manchester United a surpris pas mal de monde en incitant son ancien club à laisser partir Cristiano Ronaldo et Paul Pogba.

Aujourd’hui à la tête de Derby County, en pleine lutte pour le maintien en deuxième division anglaise, Wayne Rooney fait assurément partie des légendes de Manchester United. Après 13 saisons, 559 rencontres et 253 buts, l’ancien international anglais connaît Old Trafford mieux que quiconque. Et il a un avis bien tranché sur la situation actuelle assez compliquée du club mancunien.

Selon le buteur devenu entraîneur, pour remonter la pente, les Red Devils doivent commencer par se séparer de certains éléments. À commencer par le Français Paul Pogba, dont le contrat expirera en juin. « On est arrivé à un point où il vaudrait mieux qu’il passe à autre chose », a-t-il expliqué dans une émission sur Sky Sports. « Si Paul est honnête avec lui-même, il doit reconnaître qu’il n’a jamais eu l’impact qu’il aurait aimé avoir depuis son retour de la Juventus. Quand je le vois jouer avec la France, c’est un joueur complètement différent. Sa vision, sa technique, et son contrôle du jeu sont toujours présents quand il est avec les Bleus. Mais, à United, ça n’a pas fonctionné, donc je pense que le club doit le laisser s’en aller. Comme d’autres. »