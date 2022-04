Le taux d'épargne des ménages dans la zone euro revient "à la normale"

Dans le même temps, le taux d'investissement des ménages dans la zone euro a augmenté de 9,6% à 9,9% au quatrième trimestre 2021, valeur la plus élevée depuis le premier trimestre 2009. Après avoir restreint leurs dépenses en raison du coronavirus et d'un accès limité à certains services, les familles consomment à nouveau et délient, pour certaines, les cordons de la bourse en vue d'acheter un bien ou de rénover un logement.

Le taux d'investissement des entreprises a, lui, augmenté à 24,0% dans la zone euro, comparé à 22,9% au troisième trimestre 2021.