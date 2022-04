Guerre en Ukraine: la Chine appelle à des pourparlers après les accusations de massacres imputés à la Russie

« La Chine est prête à adopter une position objective et juste pour continuer à jouer un rôle constructif à sa manière », a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères.

La communauté internationale a intensifié ces derniers jours ses condamnations à l’encontre de Moscou après la découverte de cadavres dans la région de Kiev imputés à l’armée russe, qui nie toute implication. La Chine a refusé à plusieurs reprises de condamner son allié russe pour l’invasion de l’Ukraine, s’alignant sur l’argument de Moscou qui fait porter la responsabilité du conflit sur une ingérence américaine et l’expansion de l’Otan.

Pékin a réitéré son appel à des pourparlers de paix pour résoudre le conflit en Ukraine lors d’un entretien entre les ministres chinois et ukrainien des Affaires étrangères, alors que les forces russes sont accusées d’avoir commis des massacres.

L’entretien téléphonique, lundi, entre Wang Yi et Dmytro Kouleba était le premier échange à haut niveau entre les deux pays depuis le 1er mars, alors que le ministre russe des Affaires étrangères Sergeï Lavrov s’est rendu à Pékin la semaine dernière pour une série de rencontres. Lors de l’entretien, fait à la demande de Kiev selon Pékin, M. Wang a souligné que « l’attitude de principe de la Chine à l’égard de la question ukrainienne est de promouvoir les pourparlers de paix », selon un compte rendu du ministère chinois des Affaires étrangères.

« La guerre finira un jour et l’essentiel de savoir comment tirer les leçons de cette expérience douloureuse pour maintenir correctement une sécurité durable en Europe », a souligné M. Wang.

Pékin croit en l’établissement d’un « mécanisme européen de sécurité équilibré, efficace et durable », basé sur « un dialogue égal » et « le principe de l’indivisibilité de la sécurité », a-t-il ajouté. « La Chine est prête à adopter une position objective et juste pour continuer à jouer un rôle constructif à sa manière », a dit M. Wang.

De son côté, M. Kouleba a tweeté lundi qu’il était « reconnaissant envers mon homologue chinois pour sa solidarité avec les victimes civiles ». « Nous partageons tous les deux la conviction que mettre fin à la guerre contre l’Ukraine sert les intérêts communs de la paix, de la sécurité alimentaire mondiale et du commerce international », a-t-il ajouté.