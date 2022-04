Guerre en Ukraine: la Russie et l’Ukraine s’accusent mutuellement de «mises en scène» de civils tués Le retrait des troupes russes laisse place à des découvertes macabres dans les villes avoisinant Kiev. Des trouvailles qui soulèvent certaines questions d’interprétations du côté des deux camps du conflit.

Certaines découvertes macabres posent questions autour du conflit ukrainien. - Maxppp.

Par La rédaction et agences AFP/Belga Publié le 5/04/2022 à 12:03 Temps de lecture: 3 min

La Russie a accusé mardi les autorités ukrainiennes de préparer des « mises en scène » de civils tués par les forces de Moscou dans plusieurs villes, en pleine indignation internationale après la découverte de cadavres dans la ville de Boutcha.

Accusée par les Occidentaux et les autorités ukrainiennes d’avoir massacré des civils dans cette ville proche de Kiev, l’armée russe a démenti toute responsabilité, y voyant une mise en scène appelée à se répéter. « Des membres du 72e centre ukrainien des opérations psychologiques ont tourné, le soir du 4 avril, une nouvelle mise en scène filmée de civils prétendument tués par des actions violentes de l’armée russe dans le village de Mochtchoun, à 23 km au nord-ouest de Kiev », a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov. « Des événements similaires sont en train d’être organisés par les services spéciaux ukrainiens à Soumy (nord-est), Konotop (nord-est) et dans d’autres villes », a-t-il ajouté.

À lire aussi Guerre en Ukraine: l’horreur et la désolation dans les rues de Boutcha

Des images satellites publiées lundi par la société américaine Maxar Technologies semblent réfuter les affirmations russes selon lesquelles les cadavres de personnes en vêtements civils trouvés dans la ville ukrainienne de Boutcha y ont été placés après que les troupes russes ont évacué les lieux. Sur les images de Maxar remontant jusqu’à la mi-mars, on peut distinguer plusieurs corps de civils étendus morts dans une rue de Boutcha ou sur le bas-côté. Ces « images haute résolution (…) corroborent de récentes vidéos et photos sur les réseaux sociaux révélant la présence de corps étendus dans les rues (de Boutcha) et abandonnés depuis plusieurs semaines », indique Maxar Technologies dans un communiqué.

À lire aussi Guerre en Ukraine: dans Trostianets libérée, entre soulagement et sidération

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu lundi à Boutcha, où il a dénoncé des « crimes de guerre » et un « génocide » après la mise à jour de dizaines de cadavres portant des vêtements civils dans la ville et dans d’autres localités près de la capitale ukrainienne. « Vous êtes ici et vous pouvez voir ce qui s’est passé. Nous savons que des milliers de personnes ont été tuées et torturées, ont eu des membres déchirés, des femmes ont été violées et des enfants tués », a-t-il déclaré lors d’un point de presse improvisé, après avoir fait quelques mètres dans une rue du centre-ville jonchée de carcasses déchiquetées de véhicules de transports de troupes et de blindés russes, au milieu de maisons détruites.

Ces accusations russes interviennent en pleine indignation internationale après la découverte de nombreux cadavres à Boutcha à la suite du retrait des forces russes. La Russie a « catégoriquement » nié toute exaction, mettant en doute la fiabilité des images prises à Boutcha et dénonçant une campagne de « désinformation ».