Les aides-ménagères se mobilisent à Waregem pour obtenir des indemnités de déplacement

Greenhouse, "c'est l'un des plus grands acteurs du secteur. Malgré les arguments selon lesquels il n'y aurait pas d'argent pour augmenter les salaires, le secteur a quand même réalisé d'importants bénéfices, et une grande partie de ceux-ci sont allés aux actionnaires. C'est pourquoi nous agissons aujourd'hui", déclare Dieter Devos, secrétaire du syndicat ACV (pendant flamand de la CNE).

"Depuis six mois, notre secteur fait campagne pour une valorisation salariale et l'indemnisation des frais de déplacement. Nos demandes sont légitimes, surtout aujourd'hui, avec les prix du carburant qui montent en flèche. Pourtant, (....) et malgré le fait que les travailleurs soient déjà descendus dans les rues à plusieurs reprises, Federgon, la fédération des prestataires de services en ressources humaines, refuse de faire un geste", ponctue le représentant syndical.