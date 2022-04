«La Lettre d’Ivan De Vadder»: De Wever sans Parys, c’est Batman sans Robin

Le superhéros Batman avait à ses côtés son principal compagnon d’armes, le jeune Robin ; Robinson trouvera son « Vendredi » ; Don Quichotte ne serait pas complet s’il n’était accompagné par son écuyer Sancho Panza ; Sherlock Holmes avait besoin d’un humble Docteur Watson ; et Tintin restera éternellement accompagnée du Capitaine Haddock. Mais Bart De Wever vient de perdre son « lieutenant », Lorin Parys. Parys, le vice-président de la N-VA et député flamand, quitte désormais la politique pour devenir le nouveau patron de la Pro League : « Il était temps de relever un nouveau défi ». Lors de la dernière séance du bureau de parti, Bart De Wever annonçait qu’il « avait plus envie de pleurer que de rire ». Et auparavant, il avait essayé, pendant une rencontre de plusieurs heures, de dissuader son vice-président démissionnaire, mais en vain. De Wever vient de perdre son lieutenant le plus précieux.