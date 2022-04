Salmonelle: les cas d’infections se multiplient en Europe avec les produits Kinder

En Belgique, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a rappelé lundi plusieurs produits chocolatés dont les célèbres oeufs de 20 gr et 3X20 gr de la marque Ferrero en raison de la présence possible de la bactérie Les produits en question ont été fabriqués dans l’usine Ferrero d’Arlon.

Les symptômes d’une infection liée à la salmonelle comprennent de la diarrhée, des crampes abdominales, des nausées, des vomissements et de la fièvre. Alors que la plupart des cas disparaissent en quelques jours, les symptômes peuvent être graves et conduire à une hospitalisation, en particulier chez les très jeunes et ceux dont le système immunitaire est affaibli.