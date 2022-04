Daniil Medvedev privé de Wimbledon? Les dirigeants du tournoi discutent avec le gouvernement au sujet de la participation des joueurs russes

Les dirigeants du tournoi de tennis de Wimbledon discute avec le gouvernement britannique au sujet de la participation des joueurs et joueuses russes et bélarusses au tournoi de cette année.

Les athlètes russes et bélarusses ont été autorisés à continuer à jouer dans les tournois ATP, WTA et ITF sous bannière neutre.

Mais il semble que le All England Club, qui accueille Wimbledon, puisse être autorisé à interdire les joueurs de ces pays sans risque de répercussions juridiques en raison de son statut de tournoi indépendant.

Les organisateurs sont actuellement en contact avec un certain nombre d’organismes, dont le gouvernement et la Fédération britannique de tennis (LTA), avant d’annoncer un verdict.

« Nous avons pris note des directives du gouvernement britannique en ce qui concerne la présence de personnes russes et bélarusses à titre neutre dans les événements sportifs au Royaume-Unis », a indiqué le All England Club dans un communiqué.

« Cela reste une question complexe et délicate, et nous continuons à nous engager dans des discussions avec le gouvernement, la LTA et les instances dirigeantes internationales du tennis. Nous prévoyons d’annoncer une décision concernant Wimbledon avant la date limite d’inscription prévue à la mi-mai. »