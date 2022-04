Chocolat contaminé: l’Afsca critique Ferrero pour son manque de communication

Stupeur pour les amateurs d’œufs en chocolat en cette période pascale : cinq références Kinder fabriquées par Ferrero à Arlon, dont des Kinder Surprise et des Schoko Bons, font l’objet d’un rappel massif pour suspicion de présence de salmonelle, une bactérie particulièrement problématique pour le système digestif du public à risque que constituent les enfants. Les consommateurs qui ont acheté ces produits sont priés de les ramener en magasins (voir les références précises ci-dessous). Dans leurs points de vente, les distributeurs sont en train de retirer ces denrées des rayons et préviennent leur clientèle via des affichettes notamment.