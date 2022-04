Guerre en Ukraine: une première entreprise belge se retire du Responsible Jewellery Council

Wouters & Hendrix est la première entreprise belge du secteur du diamant à renoncer à son adhésion au Responsible Jewellery Council (RJC), l’organisme qui veille à l’impact éthique sociétal et environnemental du commerce international des diamants.

« Nous annulons notre adhésion en raison de la position du RJC sur la guerre en Ukraine », a déclaré Wouters & Hendrix. Plusieurs marques de luxe internationales, telles que Gucci, Pandora, Richemont et Saint-Laurent, se sont déjà retirées de l’organisme. En cause, le maintien de la société russe Alrosa comme membre actif du RJC et sa certification « responsable ».