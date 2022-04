Météo: des vents modérés accompagneront un temps sec ce mardi Le ciel sera toujours très nuageux mardi après-midi avec encore quelques pluies par endroits, principalement sur la moitié est de la Belgique, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM).

Un ciel couvert sera de la partie ce mardi après-midi. - Le Soir.

Par Belga Publié le 5/04/2022 à 13:16 Temps de lecture: 2 min

Ce mardi le temps deviendra de plus en plus sec sur l’ouest puis sur le centre, avec parfois quelques éclaircies. Le thermomètre affichera des températures assez douces, situées entre 8ºC en Hautes Fagnes et 13 ou 14ºC en plaine. Le vent d’ouest sud-ouest soufflera assez fort au littoral et modérément partout ailleurs. La nuit restera nuageuse avec un temps sec, bien que de rares éclaircies soient possibles par endroits. Les minima oscilleront entre 4ºC sur les hauteurs et entre 7 et 9ºC dans le centre. Le vent restera assez fort à la Côte et modéré sur le reste du territoire.

Mercredi, le temps d’abord nuageux et sec se verra perturbé par une zone de précipitation venue de l’ouest. L’extrême est du pays devrait rester globalement sec jusqu’en soirée. Les températures seront comprises entre 8 et 13ºC et le vent sera assez fort et fort à la Côte avec des rafales pouvant atteindre les 70 km/h. Le vent continuera de souffler durant la nuit sous un ciel qui restera nuageux et qui alternera entre-temps généralement sec et pluvieux en fin de nuit. Celle-ci sera douce avec des minima compris entre 6 et 9ºC.