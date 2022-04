Jesse Huygh, du cirque à couper le souffle

Jesse Huygh. On dirait le nom d’un dur à cuire dans un western, d’un cow-boy solitaire qui écume les duels dans les plaines du Far West. Sauf que ce Jesse Huygh là ne foule pas le Grand Canyon mais les pistes de cirque du plat pays (ou d’ailleurs). De même, il ne chevauche pas un cheval fougueux mais un mât chinois. Et s’il est un duel qui occupe une grande partie de sa vie, c’est celui qui le mesure à la maladie.