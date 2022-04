Les fruiticulteurs du Limbourg évaluent les dégâts après le gel

Sur des parcelles où les fruits n'étaient pas protégés, la totalité des fleurs est parfois abimée. A contrario, là où il y avait une protection contre le gel, les dégâts se révèlent beaucoup moins importants. Or, si "la poire Conférence peut en partie récupérer après avoir été endommagée, ce n'est pas le cas pour d'autres variétés, ni pour les pommes", indiquait récemment pcfruit.

Les cerisiers, déjà en fleurs, sont les plus à risque à cette période de l'année. Mais l'utilisation de chaufferettes entre les arbres et des bâches de protection contre la pluie permettent de braver les frimas, du moins partiellement.

Par ailleurs, le mauvais temps actuel soulève un problème supplémentaire. "C'est un temps particulièrement mauvais pour la pollinisation. Il n'y a presque pas d'insectes qui volent, ce qui est négatif pour la nouaison des fruits (le moment où l'ovaire de la fleur se transforme en fruit après la fécondation, NDLR)", explique S. Remy. "Et nous nous attendons à des problèmes liés à des maladies bactériennes vu la météo et les dégâts causés par le gel aux poires et aux cerises. Il y a donc peu de bonnes nouvelles à annoncer à ce stade", ponctue-t-il.