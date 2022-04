Dépêchez-vous si vous voulez assister à un match des Diables au Mondial 2022: la deuxième phase de vente de billets est officiellement ouverte!

Quatre types de billets sont disponibles : des billets pour un match en particulier (dans quatre catégories de prix, dont la dernière est réservée aux résidents du Qatar), des billets réservés aux supporters d’une équipe pour l’ensemble de la phase de groupes ou pour un match de la seconde phase auquel leur équipe est susceptible de participer, et des billets donnant accès à quatre matches dans quatre stades différents.

Pour les spectateurs venus de l’étranger, les prix des billets individuels pour le premier tour s’échelonnent entre 250 et 800 riyals qatariens (entre 62 et 200 euros) pour un match. Pour la finale, il faut compter entre 2.200 et 5.850 riyals (550 et 1460 euros).