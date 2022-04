Baptême de l’art: plus belle la vie wallonne

Oui, évidemment, il y a des œufs cachés dans les vitrines du musée. Un classique, difficile d’y échapper. Avec une chasse lancée pendant toute la durée des vacances scolaires et une surprise à l’arrivée pour les jeunes visiteurs et visiteuses.

Mais il y a aussi les incontournables rendez-vous du théâtre de marionnettes, les mercredis et dimanches, avec un thème de saison pour les deux créations mises à l’honneur : La Pâque du p’tit Jacky et Le mystère des cocognes, joliment sous-titré Sauve qui poule.

Info ou intox, aussi : une visite hors du commun pour éveiller l’esprit critique des ados et faire la guerre aux fake news. Les plus jeunes (6-12 ans) se rabattront sur Les animaux et moi, une visite personnalisée de l’expo Love – Animal pictures en compagnie d’un guide ces 6 et 13 avril après-midi.