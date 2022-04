Guerre en Ukraine: la France ouvre trois nouvelles enquêtes pour «crimes de guerre»

Le parquet national antiterroriste (Pnat) français a annoncé mardi avoir ouvert trois nouvelles enquêtes pour « crimes de guerre », pour des faits commis au préjudice de ressortissants français en Ukraine depuis l’invasion de la Russie.

Les faits visés auraient été commis à Marioupol (sud de l’Ukraine) entre le 25 février et le 16 mars, à Gostomel (région de Kiev) entre le 1er et le 12 mars et Tcherniguiv (nord) depuis le 24 février, date à laquelle les troupes russes ont envahi l’Ukraine, a précisé le Pnat, compétent pour ce type d’infraction, dans un communiqué.