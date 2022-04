Karim Benzema invite Kylian Mbappé à le rejoindre au Real Madrid: «Avec lui, on marquerait deux ou trois fois plus de buts!»

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? À moins de trois mois de la fin de son contrat le liant au Paris Saint-Germain, rare sont ceux qui peuvent répondre avec certitude à cette question. Restera-t-il dans la capitale française ? S’engagera-t-il au Real Madrid, club avec lequel il semble lié depuis de longs mois si l’on se fie aux rumeurs ? Ou participera-t-il au renouveau du FC Barcelone, qui serait entré dans la danse il y a quelques semaines ? À l’heure actuelle, personne ne peut rien affirmer dans ce dossier. Ce qui n’empêche pas certains de se projeter.

C’est notamment le cas de Karim Benzema. L’attaquant français du Real Madrid s’est longuement confié dans les colonnes du journal L’Équipe, et il en a profité pour envoyer un petit message à son compatriote. « Avec Mbappé, on s’entend bien car on sait exactement ce que l’autre va faire. Par exemple, on aime tous les deux aller à gauche mais on n’y sera jamais tous les deux en même temps : l’autre viendra à l’intérieur ou prendra la profondeur… »