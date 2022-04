Interdiction d’importer du charbon, fermeture des ports: la Commission européenne propose de nouvelles sanctions contre la Russie

La Commission européenne a proposé un 5e paquet de sanctions visant la Russie, a annoncé mardi la présidente de l’exécutif européen, Ursula von der Leyen. Via un message vidéo, l’Allemande a détaillé ce que propose la Commission, et qui devra être discuté et validé dans les prochains jours par les représentants des 27 États membres.

Cette fois, la Commission propose de viser entre autres les exportations russes de charbon, en en interdisant l’importation en Europe. « Cela entraînera une nouvelle perte significative de recettes pour la Russie », affirme Ursula von der Leyen, qui l’estime à environ 4 milliards d’euros par an.