Des engins pyrotechniques lancés vers les supporters adverses font plusieurs blessés: ce club belge à l’amende

La Pro League a annoncé mardi avoir infligé une amende de 10.000 euros au Lierse à la suite des incidents survenus le 1er avril lors du match à domicile contre Waasland-Beveren, en 1B Pro League. Au cours de la deuxième mi-temps, des engins pyrotechniques ont été lancés vers les supporters visiteurs, ce qui a conduit l’arbitre à suspendre temporairement le match, qui avait repris après une interruption de 20 minutes.

Lorin Parys, nouveau directeur général de la Pro League, a rappelé dans un communiqué que les règlements de la Pro League stipulent qu’une indemnité de 10.000 euros est imposée à un club en cas d’arrêt temporaire d’un match en 1B. « Nous suivons l’état de santé des supporters beverenois et évaluons avec le management du Lierse K. les mesures de sécurité au sein et autour du stade afin d’appliquer des mesures plus strictes à court terme », a ajouté Parys.