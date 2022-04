Salmonelle: l’Agence flamande de la santé enquête sur seize cas d’infections en Flandre

L’agence veut savoir s’il y a un lien entre des infections remontant parfois au mois de janvier et les produits Ferrero.

L’Agence flamande du soin et de la santé a identifié seize personnes infectées entre janvier et la mi-mars. « Nous allons maintenant contacter les personnes pour leur poser des questions sur leurs habitudes alimentaires. Nous attendons les résultats dans le courant de la semaine prochaine et nous pourrons voir s’il y a un lien avec les produits Ferrero », déclare le porte-parole, Joris Moonens.

En Belgique, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a rappelé lundi plusieurs produits chocolatés dont les célèbres œufs de 20 gr et 3X20 gr de la marque Ferrero en raison de la présence possible de la bactérie Les produits en question ont été fabriqués dans l’usine Ferrero d’Arlon.