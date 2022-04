David Goffin lance sa saison sur terre battue à Marrakech face au 145e joueur mondial

Le nº1 belge lancera sa saison 2022 sur terre battue, ce mercredi, à Marrakech (ATP 250). Il jouera contre le Bosnien Damir Dzumhur, 145e joueur mondial et issu des qualifs.

Après une première journée (lundi) complètement annulée à cause de la météo, le tournoi de Marrakech (ATP 250) a enfin pu commencer. Et on connaît désormais le nom du futur adversaire de David Goffin (74e) : il s’agit du Bosnien Damir Dzumhur (145e) qui s’est extirpé des qualifs. Un adversaire jouable pour le Liégeois, même si dans un bon jour, Dzumhur (talentueux mais parfois trop fougueux) est capable de tout.

Le vainqueur de ce duel affrontera ensuite, soit l’Espagnol Pablo Andujar (145e), soit le Britannique Daniel Evans (26e).