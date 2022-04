France-Rwanda: lorsque les archives démentent le mensonge d’Etat

Vincent Duclert, historien et enseignant à Sciences Po, a été mandaté en 2019 par le président Macron pour diriger une équipe d’historiens et de chercheurs chargés d’examiner les archives françaises ainsi que le fonds de la présidence de François Mitterrand et celui du Premier Ministre Edouard Balladur. Après deux années de travaux, le rapport remis par les historiens, qui analyse en profondeur le rôle et l’engagement de la France au Rwanda, a contribué à une normalisation des relations entre les deux pays.(1)

Pourquoi le président Macron a-t-il pris l’initiative de nommer une commission d’historiens ?