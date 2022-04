Les surprises d’Olivier Tallec

On ne s’attendait pas à tomber sur le travail d’Olivier Tallec en galerie, et encore moins chez Patrick et Ondine Mestdagh ! Voici pourtant le talentueux auteur-illustrateur français mis en avant dans un premier solo show d’un genre nouveau…

D’origine bretonne – Morlaix et Plougasnou –, l’homme s’est mis à réaliser de petites sculptures en carton peint dans lesquelles on reconnaît sa patte, son acuité et son humour. Une quinzaine sont visibles à Bruxelles ce printemps, en dialogue avec des objets océaniens triés sur le volet par le couple Mestdagh, qui ne cesse de se laisser guider par ses coups de cœur et son audace, jusque dans la réalisation du catalogue qui accompagne l’exposition.