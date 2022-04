«Emergences»: photo, films, stylisme, sculpture... la jeune création française s’expose à Bozar

Bozar est un gigantesque labyrinthe où se croisent expositions, concerts, spectacles, lectures, rencontres… Une déferlante de propositions qui fait que, parfois, certaines d’entre elles, mettent du temps à être découvertes. C’est en partie le cas du parcours Emergences que La Villette a mis sur pied et qui est visible à Bozar jusqu’à ce dimanche 10 avril, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.

Si le lien avec un tel événement très officiel peut faire craindre un parcours un peu lourd et convenu, on est vite rassuré. Le but d’Emergences est de mettre en évidence « le savoir-faire et le rayonnement international des écoles d’art françaises ». On pourrait ajouter qu’il s’agit bien d’évoquer la réalité actuelle et pas, une fois de plus, de célébrer une quelconque grandeur passée.