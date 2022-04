Danielle Rombaut: un autre regard sur la catastrophe

Tous les jeunes photographes ne sortent pas de l’adolescence. Certaines et certains ont eu une autre vie avant de s’adonner aux joies de l’objectif. C’est le cas de Danielle Rombaut qui, jusqu’en 2019, était fonctionnaire fédérale au SPF Finances. « Je n’étais plus heureuse dans mon travail, confesse-t-elle. Je voulais faire autre chose, me développer. » Elle prend alors une période d’interruption de carrière et décide d’explorer plusieurs secteurs qui l’ont toujours intéressée : cours de photographie, cours sur l’antiquité, cours de garnisseur…

Très vite, les cours de photographie qu’elle débute en 2019 chez LBC Mortsel (sa ville d’origine, près d’Anvers) l’accaparent totalement et lui donnent envie d’aller plus loin. Elle s’inscrit alors à une autre formation chez Encora Berchem et décide de se consacrer totalement à la photographie.