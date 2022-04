John Galliano, le dernier créateur de mode libre

Andrew Bolton, le conservateur et critique de mode anglais de 55 ans, affirme que s’il rassemblait toutes les créations de John Galliano qu’il a intégrées depuis des décennies à ses expositions au Metropolitan Museum of Art de New York (MET), le nombre de pièces permettrait de consacrer une rétrospective spécifique sur le Gibraltarien. « Il figure parmi mes créateurs favoris », explique Bolton. « La mode ne s’en sort pas toujours bien quand elle s’introduit dans les musées. Effectivement, les vêtements ont un tout autre statut lorsqu’ils sont exposés au public. Sur un mannequin, ils manquent de dynamisme, parce que la mode est conçue pour être portée sur le corps, en mouvement. En revanche, les exposer permet également au public de s’en approcher et d’apprécier leur composition, leurs broderies et leurs détails, des aspects essentiels dans un musée d’art.